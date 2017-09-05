«Адмирал» намерен подать жалобы на шесть эпизодов в матче с «Металлургом»

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Адмирала» осталось крайне недовольно действиями судейской бригады Цыплаков — Фатеев в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:4).



Приморский клуб намерен подать жалобы на шесть эпизодов в матче с «Металлургом», связанных с удалениями игроков команды гостей. Все четыре шайбы «Магнитка» организовала в численном большинстве, два раза реализовав преимущество «пять на три». Матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Адмирал» завершился со счётом 4:2.

«Адмирал» проиграл «Металлургу», закончив выезд с 6 поражениями в 7 играх