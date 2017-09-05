И. Воробьёв: если в двух словах — рабочая победа

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями после победы в матче с «Адмиралом» из Владивостока со счётом 4:2.



«Если в двух словах описать — рабочая победа. Чем объясняется переход на три звена? Нам надо было выиграть матч.



Был ли особый разговор, после которого команда прибавила? После каждого периода у нас особый разговор. Пытаемся найти решение», — приводит слова специалиста официальный сайт магнитогорского клуба.



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