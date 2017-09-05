Александров: в «Металлурге», конечно, Мозякин решает

Нападающий «Адмирала» Виктор Александров подвёл итоги после поражения от «Металлурга» (2:4).



«По сравнению с другими матчами, игра была хорошая. Самое главное, была самоотдача у ребят. Все бились. Видно было, что у нас единый коллектив и все переживают из-за того, что сейчас происходит в команде, из-за того, что не набираем очки. Некоторые игры мы отдали бездарно, без характера, без эмоций, без всего. Сегодня у команды были эмоции, был характер. Надо отдать должное «Металлургу». В „Магнитке“, конечно, Мозякин решает», — цитирует игрока официальный сайт «Металлурга».

«Адмирал» проиграл «Металлургу», закончив выезд с 6 поражениями в 7 играх