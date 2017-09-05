В. Белов: не все были мотивированны, когда выпадает звено, очень сложно

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от матча с «Сибирью», который завершился со счётом 2:1 в пользу сибиряков.



«Мы попали в сложную ситуацию: два наших основных вратаря приболели, и это оказалось серьёзной проблемой. Вышел молодой парень, у которого нет игровой практики в КХЛ. А оказалось, что он стал лучшим игроком матча. Тодыков сделал больше, чем возможно, чтобы выиграть, а команда его не поддержала. Именно сегодня несколько человек выпало из игры, а если так происходит, на положительный результат трудно рассчитывать. Будем с этим разбираться. Когда вратари вернутся в строй? У них не травмы, они просто не смогли сыграть. У Сапрыкина сегодня температура была, может быть, завтра всё будет нормально.



Не сказал бы, что команда полностью потеряла мотивацию. Не все были мотивированны. Когда целое звено выпадает, очень сложно, потому что соперник серьёзный, хорошо готов. Поддержки не было. Что касается вратаря, он всё сделал. Всё должно было зависеть от полевых игроков. Надо проанализировать. Обычно после таких игр, как с «Авангардом», идёт спад. Возможно, наша вина в чём-то. Команда не была полностью готова», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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