Гатиятулин: ждали от Брюле большего, времени на раскачку не было

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Амуром» (5:4 Б) и рассказал об обмене нападающего Жильбера Брюле.



«Начало сезона складывается тяжело. Очень рады сегодняшней победе. Победы всегда придают уверенности. Если по игре брать, то начало было невыразительным. Затем перешли на игру в три звена, смогли выровнять и даже повести. Но до конца не удержали. Хочу поблагодарить команду. Ребята молодые, стараются, но пока не готовы постоянно играть на уровне КХЛ. Тем не менее очень хотели победить – победили, и спасибо болельщикам за поддержку.



Ситуация с Брюле? Времени на раскачку не было. Ждали от него большего. У него получилась скомканная предсезонка», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.