«Слован» потерпел домашнее поражение от «Авангарда»

Братиславский «Слован» потерпел поражение в домашнем матче с омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 1:4.
К 13-й минуте первого периода гости вели со счётом 2:0 — заброшенными шайбами отметились Илья Михеев и Кирилл Семёнов. «Слован» сумел быстро отыграть один гол усилиями Марека Вьеденски, но восстановить равновесие не удалось. В третьей 20-минутке голы Анселя Галимова и Дмитрия Жукенова установили окончательный счёт во встрече.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Конфликты в «Авангарде»? Посмотрите игру в Подольске и всё поймёте»
Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы о конфликтах в «Авангарде» и не только.