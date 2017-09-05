«Слован» потерпел домашнее поражение от «Авангарда»

Братиславский «Слован» потерпел поражение в домашнем матче с омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 1:4.



К 13-й минуте первого периода гости вели со счётом 2:0 — заброшенными шайбами отметились Илья Михеев и Кирилл Семёнов. «Слован» сумел быстро отыграть один гол усилиями Марека Вьеденски, но восстановить равновесие не удалось. В третьей 20-минутке голы Анселя Галимова и Дмитрия Жукенова установили окончательный счёт во встрече.



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