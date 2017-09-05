Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.
Павел Падакин (ХК «Сочи»);
Посмотреть видео гола Падакина можно на официальном сайте КХЛ.
Артём Фёдоров («Салават Юлаев»);
Посмотреть видео гола Фёдорова можно на официальном сайте КХЛ.
Кирилл Петров (ЦСКА);
Посмотреть видео гола Петрова можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Конфликты в «Авангарде»? Посмотрите игру в Подольске и всё поймёте»
Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы о конфликтах в «Авангарде» и не только.