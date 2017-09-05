Кудрявцев: матч с «Салаватом» запомнится, эмоции просто зашкаливают

Вратарь «Барыса» Сергей Кудрявцев подвёл итоги после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:3).



«Мы хорошо начали игру, повели — 2:0, но соперник перехватил инициативу, вышел вперёд. Но мы проявили характер, забили и смогли победить. Волнение, естественно, было. Я не думал о нем, просто старался помогать команде и приносить пользу во всём.



Запомню ли матч на всю жизнь? Да, конечно, этот матч запомнится! Эмоции просто зашкаливают после такой победы. Будем стараться дальше радовать болельщиков», — цитирует игрока «Спорт Бизнес Online».

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