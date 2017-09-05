Никитин: ЦСКА приятнее играть при полных трибунах, ребята это заслуживают

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями после победы над «Югрой» (5:0), отметив, что налаживание игры в большинстве занимает много времени.



«Игра в атаке у нас получилась, забили те, кто не мог долго забить. Конечно, при полных трибунах намного приятнее играть, и ребята это заслуживают.



Радует, что забили в большинстве, не радует, что не забили «пять на три». Здесь еще много работы, должна быть «химия» между игроками, это не такой простой процесс», – передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Яна Мирзоева.

ЦСКА разгромил «Югру», одержав шестую победу кряду

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