Назаров: «Сочи» наказал «Нефтехимик», игра длится 60 минут

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями после матча с хоккейным клубом «Сочи» (3:5), в котором его команда упустила преимущество в три шайбы.



«Коллегу поздравляю с победой. Эта игра еще раз доказала, что матч длится 60 минут. При счете 3:0 перестали делать то, что начали делать в первом периоде. Противник нас наказал, проиграли игру», — приводит слова Назарова официальный сайт черноморской команды.



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