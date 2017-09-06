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Назаров: «Сочи» наказал «Нефтехимик», игра длится 60 минут

6 сентября 2017, среда. 00:35 Хоккей

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями после матча с хоккейным клубом «Сочи» (3:5), в котором его команда упустила преимущество в три шайбы.

«Коллегу поздравляю с победой. Эта игра еще раз доказала, что матч длится 60 минут. При счете 3:0 перестали делать то, что начали делать в первом периоде. Противник нас наказал, проиграли игру», — приводит слова Назарова официальный сайт черноморской команды.

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Источник: Официальный сайт ХК "Сочи" Сообщить об ошибке
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ХК Нефтехимик ХК Сочи Андрей Назаров
Новости. Хоккей
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