Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 6 сентября, в котором состоятся шесть встреч.

«Торпедо» выиграет в волжском дерби. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Московское «Динамо» продолжит побеждать, а минчане отсрочат отставку Дуайера. Прогнозы Дмитрия Ерыкалова.

«Автомобилист» — «Ак Барс»;

«Северсталь» — «Динамо» Москва;

«Торпедо» — «Локомотив»;

«Динамо» Рига — СКА;

«Спартак» — «Йокерит»;

ХК «Сочи» — «Динамо» Минск.



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