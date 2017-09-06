Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 6 сентября, в котором состоятся шесть встреч.
«Торпедо» выиграет в волжском дерби. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
Московское «Динамо» продолжит побеждать, а минчане отсрочат отставку Дуайера. Прогнозы Дмитрия Ерыкалова.
«Автомобилист» — «Ак Барс»;
«Северсталь» — «Динамо» Москва;
«Торпедо» — «Локомотив»;
«Динамо» Рига — СКА;
«Спартак» — «Йокерит»;
ХК «Сочи» — «Динамо» Минск.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Вы также можете принять участие в опросе в PlayBuzz.