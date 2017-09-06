Губин: Мартемьянов — сильный психолог, «Амур» заряжен, все держатся вместе

Нападающий «Амура» Олег Губин рассказал о предсезонной подготовке в хабаровском клубе, хоккейном буме в городе и сильных сторонах главного тренера команды Андрея Мартемьянова.

«Когда поступило предложение приехать на просмотр в „Амур“, посоветовался со своим агентом Игорем Ларионовым. Он сразу сказал: „Лети в Хабаровск, там всё профессионально, не пожалеешь!“. Так и сделал. Конкуренция в команде серьёзная, шла работа. Кстати, был приятно удивлён очень интересной предсезонкой. Например, в Новосибирске мы сначала работали на земле и только потом выходили на лёд. В „Амуре“ же и лёд, и земля шли параллельно, нагрузки тоже оказались высокими, но усваивались намного легче.

В «Амуре» профессиональная атмосфера, есть настоящая конкуренция. Руководство во главе с Могильным держит руку на пульсе, очень интересные тренировки. Как результат — неплохой старт в чемпионате. Андрей Алексеевич — сильный психолог. Благодаря ему в «Амуре» много позитива, все игроки держатся вместе. И при этом команда заряжена, что показывают первые матчи сезона.

В Хабаровске, заметил, такой же хоккейный бум, как в Новосибирске. 8 сентября матчем в Екатеринбурге «Амур» закрывает рекордное турне, а 11 сентября открывает домашний сезон. Хабаровск, слышал, уже живёт этим событием", — цитирует Губина Russia-Hockey.ru.