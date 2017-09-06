175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Губин: Мартемьянов — сильный психолог, «Амур» заряжен, все держатся вместе

6 сентября 2017, среда. 09:04 Хоккей

Нападающий «Амура» Олег Губин рассказал о предсезонной подготовке в хабаровском клубе, хоккейном буме в городе и сильных сторонах главного тренера команды Андрея Мартемьянова.

«Когда поступило предложение приехать на просмотр в „Амур“, посоветовался со своим агентом Игорем Ларионовым. Он сразу сказал: „Лети в Хабаровск, там всё профессионально, не пожалеешь!“. Так и сделал. Конкуренция в команде серьёзная, шла работа. Кстати, был приятно удивлён очень интересной предсезонкой. Например, в Новосибирске мы сначала работали на земле и только потом выходили на лёд. В „Амуре“ же и лёд, и земля шли параллельно, нагрузки тоже оказались высокими, но усваивались намного легче.

В «Амуре» профессиональная атмосфера, есть настоящая конкуренция. Руководство во главе с Могильным держит руку на пульсе, очень интересные тренировки. Как результат — неплохой старт в чемпионате. Андрей Алексеевич — сильный психолог. Благодаря ему в «Амуре» много позитива, все игроки держатся вместе. И при этом команда заряжена, что показывают первые матчи сезона.

В Хабаровске, заметил, такой же хоккейный бум, как в Новосибирске. 8 сентября матчем в Екатеринбурге «Амур» закрывает рекордное турне, а 11 сентября открывает домашний сезон. Хабаровск, слышал, уже живёт этим событием", — цитирует Губина Russia-Hockey.ru.

Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур Андрей Мартемьянов Олег Губин
Новости. Хоккей
6 сентября 2017, среда
09:15 Ягр рассматривает возможность участия в ОИ-2018, если не подпишет контракт в НХЛ
09:04 Губин: Мартемьянов — сильный психолог, «Амур» заряжен, все держатся вместе
08:30 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
00:53 Айкел: у меня нет проблем с тем, чтобы играть без дальнейшего контракта
00:35 Назаров: «Сочи» наказал «Нефтехимик», игра длится 60 минут
00:05 С. Зубов: толчок, который «Сочи» получил в Уфе, сказался на последних играх
5 сентября 2017, вторник
23:49 Никитин: ЦСКА приятнее играть при полных трибунах, ребята это заслуживают
23:23 Кудрявцев: матч с «Салаватом» запомнится, эмоции просто зашкаливают
23:05 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:00 Захаркин: «Югра» разорвёт контракт с американцем Морином, он не оправдал надежд
23:00 «Слован» потерпел домашнее поражение от «Авангарда»
22:49 Гатиятулин: ждали от Брюле большего, времени на раскачку не было
22:32 В. Белов: не все были мотивированны, когда выпадает звено, очень сложно
22:28 Мартемьянов: думаю, у «Трактора» пойдут очки, играть они умеют
22:23 П. Зубов: «Сибирь» дотерпела во 2-м периоде и забила, это предопределило исход
22:10 В. Александров: в «Металлурге», конечно, Мозякин решает
22:01 ХК «Сочи» отыгрался с 0:3 и одержал победу над «Нефтехимиком»
21:56 «Сибирь» обыграла «Витязь», прервав череду поражений
21:47 ЦСКА разгромил «Югру», одержав шестую победу кряду
21:39 Белоусов: игрокам «Лады» надо работать дальше, самое главное, не унывать
21:37 И. Воробьёв: если в двух словах — рабочая победа
21:33 «Адмирал» намерен подать жалобы на шесть эпизодов в матче с «Металлургом»
21:23 Кинэн: «Куньлунь» сыграл организованно, план на игру с «Ладой» сработал
21:21 Аболс: «Лада» играла солидно, но для победы этого мало, нам не хватало Эштона
21:15 Форвард «Барыса» Найджел Доус стал рекордсменом КХЛ по хет-трикам
21:00 Андриевский: Бобков — хороший вратарь, но ему нужно немножко разобраться в себе
20:46 Вратарь «Спартака» Беспалов избежал серьёзной травмы
20:45 Арзамасцев: «Салават» не смог выстоять, пропустили глупый гол
20:36 Е. Корешков: сегодня был самый фантастический матч за последние годы
20:29 Вестерлунд: не знаю, как такое может произойти с профессиональной командой
20:25 «Лада» уступила «Куньлуню», потерпев третье поражение подряд
20:15 Николай Лемтюгов не попал в состав «Авангарда» на матч со «Слованом»
19:51 «Трактор» дома одолел «Амур» в серии буллитов
19:31 Нападающий Егор Яковлев перешёл в московское «Динамо»
19:26 «Адмирал» проиграл «Металлургу», закончив выезд с 6 поражениями в 7 играх
19:22 «Салават» упустил победу в матче с «Барысом», Доус сделал хет-трик
18:59 Вратари «Витязя» Бирюков и Сапрыкин пропустят матч с «Сибирью» из-за недомогания
18:46 В составе ЦСКА не осталось игроков, которые провели бы все матчи в сезоне
18:24 Президент «Питтсбурга»: мы должны постараться и выиграть Кубок еще пару раз
17:59 Фер: жду нового сезона НХЛ, я могу в нём играть
17:45 Началась продажа билетов на ЧМ-2018 в Дании
17:22 Игроки «Куньлуня» Ип, Локхарт, Сквайрз, Джо и Кейн приняли китайское гражданство
16:59 «Ванкувер» в ближайшее время подпишет новый контракт с Бо Хорватом
16:34 Мартиньш Карсумс стал автором лучшего силового приёма недели по версии КХЛ
16:19 Ночная лига представила фильм о финале шестого фестиваля лиги в Сочи
Все новости RSS
Партнерский контент