Ягр рассматривает возможность участия в ОИ-2018, если не подпишет контракт в НХЛ

Нападающий Яромир Ягр заявил, что рассматривает возможность вернуться в сборную Чехии для участия в Олимпийских играх 2018 года.

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«Приоритетом по-прежнему является НХЛ. У меня есть ещё время до начала тренировочных лагерей, но если меня не возьмут никуда на сборы, надеюсь, ещё будет возможность подписать контракт до начала сезона. Я не тороплюсь.

НХЛ — это один вариант, второй — поиграть в Европе. Не обязательно в КХЛ, но лига должна быть сильная. Постараться вернуться в сборную и сыграть на Олимпиаде. Если тренеры меня позовут, я соглашусь, если буду знать, что могу помочь команде. Посмотрю, как буду себя чувствовать. Для подготовки к Олимпиаде нужно время, я мог бы тренироваться два раза в день и подвести себя к Играм", — цитирует Ягра iSport.cz.

45-летний чешский форвард является вторым бомбардиром в истории НХЛ, олимпийским чемпионом 1998 года, двукратным обладателем кубка Стэнли, двукратным чемпионом мира. Карьеру в сборной завершил по собственному желанию после ЧМ-2015.

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