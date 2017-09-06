Скабелка: понравилась реакция «Авангарда» на поражение в матче с «Витязем»

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче со «Слованом» (4:1).

«В первую очередь хочу поблагодарить команду за этот матч. Предыдущую игру мы провели очень плохо, но мне понравилась реакция команды на поражение. Сегодня мы провели хороший матч. В Братиславе всегда приятно играть, но непросто, потому что здесь очень хорошая поддержка болельщиков.

После поражения у нас было собрание, мы поговорили, сделали разбор игры, и не только игры. Всё же взаимосвязано. Поэтому я и сказал, что мне понравилась реакция команды. Из тактических изменений начали высоко встречать соперника, агрессивно, отбирать шайбу и контролировать её.

Нам необходимо подтягивать игру в большинстве, потому что в каждом матче у нас достаточно шансов и возможностей переломить ситуацию даже не в лучших матчах. Игра в большинстве – это тот компонент, который нам просто необходимо подтягивать.

Чем можно объяснить ротацию звеньев? У нас достаточно мастеровитые ребята в атаке, но мы ищем сочетания для того, чтобы забивать голы. За Жукенова рад. Дима – парень искренний, честный. Он душой и сердцем всегда на льду, поэтому по-настоящему рад за него", — цитирует Скабелку пресс-служба клуба.