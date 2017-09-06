Жукенов: «Авангарду» нужно было реабилитироваться за два поражения

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Жукенов прокомментировал победу в матче со «Слованом» (4:1) и свой первый гол в КХЛ.

«Матч был ответственным: после того как мы уступили ЦСКА и „Витязю“, нам нужно было реабилитироваться, что мы и сделали. Я считаю, это удалось за счёт командной игры. Больше стало получаться в чужой зоне, больше атак провели, сплочённо играли – друг за друга. Думаю, в этом всё дело. Поговорили с ребятами в раздевалке, с главным тренером, что-то подкорректировали, и стало получаться.



Первая шайба в КХЛ, выигранный матч – конечно, положительные эмоции сейчас испытываю. У меня была дополнительная мотивация. Егор Мартынов отдал великолепный пас, я не стал сближаться с вратарём, увидел открытую „девятку“ и бросил. Решил по ситуации, вот и всё.



Несомненно, перерыв перед ещё двумя выездными матчами нам поможет. Этот выезд закончили на хорошей ноте – уверенной победой. Будем выходить и доказывать каждую следующую игру», — цитирует Жукенова пресс-служба клуба.

Вы также можете посмотреть видео гола Жукенова на официальном сайте КХЛ.