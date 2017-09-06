Новиков: «Кузня» превратилась в отстойник для подготовки непонятных кадров

Заслуженный тренер России Юрий Новиков, работавший в новокузнецком «Металлурге» с 1998 по 2000 год, прокомментировал уход из «Кузни» генерального директора Сергея Зиновьева и тренерского штаба во главе с Вадимом Шахрайчуком.

Гендиректор «Кузни» Сергей Зиновьев и тренерский штаб команды покидают клуб

«Мне вообще непонятны кадровые решения Новокузнецка в течение последних 10 лет, когда команда превратилась в такой отстойник для подготовки непонятных кадров. Что касается увольнения Зиновьева и тренерского штаба во главе с Вадимом Шахрайчуком, мы не знаем причины такого решения. Не могу говорить, правильным ли было увольнение всей рабочей команды или нет. Мы же не знаем политики клуба, мы вообще не знаем, кто определяет эту самую политику «Кузни». Никто не знает, почему эти тренеры появились, какие перед ними были задачи. Всё это делается за кулисами. Думаю, в ближайшее время «Металлург» должен дать официальное разъяснение по этой ситуации.

Трудно сказать, что ждёт «Кузню» в новом сезоне. Самое главное — понять, что регион хочет от этой команды. Но в течение последних 10 лет не было явного направления, для чего нужен новокузнецкий «Металлург». Не было никакой стратегии. Я убеждён, что нужно прийти к полной реорганизации нашего хоккея. На базе ВХЛ надо составлять Суперлигу, это даст толчок в развитии нашего спорта. И естественно, КХЛ надо сокращать. После Олимпиады это надо делать», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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