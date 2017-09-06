Яковлев: московское «Динамо» здорово играет, коллектив классный, я быстро влился

Нападающий Егор Яковлев поделился впечатлениями от перехода в московское «Динамо».

«Я более универсальный игрок, могу сыграть на краю и в центре. Не предсезонном турнире вообще сыграл один матч в обороне, без проблем отыграл. Мне присущ более активный, быстрый хоккей. Я обладаю неплохой скоростью, могу в силовую поиграть. Конечно, хотелось бы добавить больше голов, их не хватает. Буду работать над этим.



Присоединился к команде дома, было два дня, чтобы поработать, потом отправились на выезд. В команде есть знакомые ребята, не скажу, что адаптация была сложной. Влился быстро, за сутки. Коллектив классный, мне очень нравится здесь находиться.



Объяснили, какой схемы придерживается команда, мне понятно. Требуется активно играть впереди и страховать сзади, сильно не увлекаться.



Три очка просто так с неба не падают, это огромная работа, команда здорово играет. Хорошая схема игры, очень нравится», — сказал Яковлев в эфире клубного телевидения.

Нападающий Егор Яковлев перешёл в московское «Динамо»

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