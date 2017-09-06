Падакин: если «Сочи» будет побеждать, пусть все игры будут как с «Нефтехимиком»

Нападающий ХК «Сочи» Павел Падакин прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (5:3) и свой дубль.

«Плохое начало, но самое главное, что мы собрались. Наш вратарь Шикин нас выручил, собрались, вышли на второй период, показывали нашу игру. Сравняли счёт, это показывает характер команды, надо отталкиваться от этого и думать о следующей игре.



У нас все игры будут такими? Если мы будем побеждать, с удовольствием, пусть все матчи будут такими. Но нам надо лучше играть в защите и лучше проводить начало.



Мой первый гол — хороший пас Гарбутта, вратарь даже не успел переместиться, ничего не видел. А второй гол — как говорят тренеры, надо идти на ворота и шайба всегда будет лежать там. Шайба отскочила, я её просто добил», — сказал Падакин в эфире клубного телевидения.

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