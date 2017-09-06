Доус: «Барыс» не собирался отсиживаться, сравняв счёт, это отличный «камбэк»

Нападающий «Барыса» Найджел Доус поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (5:3). Астанинская команда забросила три шайбы на последней минуте встречи, вырвав победу в Уфе, Доус оформил хет-трик.

«Опредёленно, это была увлекательная игра, она шла в обе стороны. Мы забили два быстрых гола, затем они забросили две шайбы, но затем мы снова три… Это хоккей, иногда такие хорошие вещи случаются. Откуда взялись силы в последнюю минуту? Мы просто хотели сравнять счёт, понимали, что у нас есть возможность при игре в большинстве. Марти (Мартен Сен-Пьер. – Прим. „Чемпионата“) забросил отличную шайбу, которая стала победной в матче. Мы не собирались отсиживаться, когда сравняли счёт, хотели выиграть. Это отличный «камбэк» для нашей команды.



У нас молодая команда, и нужен был хороший старт чемпионата. Иногда, конечно, нам везёт, но сезон длинный, нужно продолжать работать и использовать свои шансы. Как удалось так быстро создать новое ударное звено? Новые ребята, Линден Вей и Мэттью Фрэттин, играют хорошо, они только приехали в лигу, но сразу же начали создавать моменты и забивать. Да, много перемен произошло в команде, но мы снова здесь, и новые игроки используют те возможности, которые им предоставляют», — цитирует Доуса пресс-служба КХЛ.