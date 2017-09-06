Костромитин: грубые ошибки в своей зоне стали фатальными для «Лады»

Защитник «Лады» Дмитрий Костромитин подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (0:2).



«Мы допустили грубые ошибки в своей зоне в первом и третьем периодах, которые стали для нас фатальными и привели к пропущенным шайбам. Кроме того, реализация моментов была нашим слабым местом. Мы владели инициативой, создавали моменты, но забить так и не смогли. Это просто игровые ошибки, которые мы стараемся исправить, но иногда они ещё проскакивают в нашей игре.

Сложно сейчас с ходу сказать, что за неразбериха была в моменте с первой пропущенной шайбой. Был бросок защитника, мы потеряли нападающего соперника, который оказался самым расторопным на добивании.



Броски защитников «Лады» уже не в первом матче идут выше или мимо ворот? Перед этим матчем была установка бросать верхом, так как вратарь «Куньлуня» довольно габаритный", — цитирует Костромитина пресс-служба клуба.