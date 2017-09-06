Ши Уэбер посоревновался в скорости с лошадью для рекламы «Макдоналдс»

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер принял участие в новом рекламном ролике «Макдоналдс», выпущенном для Канады.

По сюжету Уэбер бежит в поле в полной экипировке по специальному настилу из искусственного льда, а параллельно с ним скачет лошадь. На финише канадский защитник на долю секунды опережает скакуна.

Уэбер перешёл в «Монреаль» летом 2016 года в результате обмена с «Нэшвилл Предаторз», за который он выступал на протяжении 11 сезонов.

Вы также можете посмотреть видео на официальном канале McDonald's Canada в YouTube.