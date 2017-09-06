«Лада» определилась со всеми матчами, которые проведёт в альтернативной форме

«Лада» определилась со всеми матчами, которые проведёт в новой альтернативной форме. Впервые игроки команды вышли в комплекте, выполненном в цветах «АВТОВАЗа», в матче с магнитогорским «Металлургом», а затем сыграли в нём с «Куньлунь Ред Стар».
22 сентября 2017 года — с «Ак Барсом»;
28 сентября 2017 года — с «Салаватом Юлаевым»;
12 октября 2017 года — с «Йокеритом»;
11 декабря 2017 года – с «Авангардом»;
25 декабря 2017 года — с «Локомотивом»;
29 декабря 2017 года – с ЦСКА;
5 января 2018 года — с московским «Динамо»;
7 января 2018 года — со СКА.
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Иржи Новотны в альтернативной форме «Лады»
Фото: hclada.ru