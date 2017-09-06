«Лада» подписала с защитником Кирилловым двусторонний контракт на год

«Лада» объявила о заключении двустороннего контракта до конца сезона с 24-летним защитником Алексеем Кирилловым. Ранее «Чемпионат» сообщал о скором переходе игрока.



Кириллов накануне расторг контракт со «Спартаком». В сезоне-2016/17 он провёл 44 матча регулярного чемпионата, набрав 3 (2+1) балла за результативность при показателе полезности "-6". Всего в КХЛ защитник сыграл в 60 матчах, забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, заработал показатель полезности «-10» и 22 минуты штрафа.



Ранее Кириллов уже выступал в Тольятти, он провёл четыре матча в МХЛ за «Ладью» в сезоне-2013/14. В «Ладе» Кириллов будет выступать под номером 21.

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