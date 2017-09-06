Родной клуб Ягра «Кладно» использовал его имя для представления новой формы

Чешский клуб из родного города нападающего Яромира Ягра «Кладно» представил новую форму на сезон, использовав имя и номер легендарного форварда — 68.

45-летний чешский хоккеист пока не может найти клуб в НХЛ и не исключает возвращения в «Кладно». Кроме того, Ягр, который завершил карьеру в сборной в 2015 году, сказал, что рассмотрит возможность принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Ягр является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем кубка Стэнли и вторым бомбардиром в истории НХЛ.

Ягр рассматривает возможность участия в ОИ-2018, если не подпишет контракт в НХЛ

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