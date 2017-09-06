Энлунд: был интерес из Европы, но КХЛ — приоритет, рад вернуться в «Сибирь»

Нападающий Йонас Энлунд рассказал о возвращении в «Сибирь» и отметил, что хочет играть только в КХЛ.

«Можно ли сказать, что я сам напросился в команду? На самом деле мы с агентом просто узнавали, возможен ли переход, поэтому ничего необычного. Конечно же, я хотел вернуться в команду.



Было непросто покинуть „Сибирь“ после сезона-2014/15, ведь я играл тут целых пять лет. Поэтому сейчас я очень рад вернуться сюда. Мне нравится этот город. Я прожил здесь достаточно долго, я знаю, какие хорошие тут люди, как всё устроено, да и здесь просто легко и приятно жить.



Был рад почувствовать эту атмосферу на арене. В Новосибирске лучшие фанаты в лиге, мне их не хватало. От болельщиков уже успел получить несколько подарков.



Поступали ли интересные предложения из Европы? Я хочу играть только в КХЛ. Был интерес от клубов из Швейцарии и Финляндии, но пока что я не готов возвращаться на родину. Мой приоритет – это КХЛ», — цитирует Энлунда AllHockey.ru.