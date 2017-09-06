Стэмкос: долгое время не ждал открытия лагеря с таким нетерпением

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос порассуждал на тему своей готовности к сезону-2017/18.

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«Довольно сложно понять, что такое готовность на 100%. С момента операции я чувствую себя лучше всего, намного лучше, чем на момент окончания сезона. Приятно быть на льду с ребятами, тренироваться и снова просто заниматься привычными делами. С каждым днём всё становится лучше и лучше. Я это чувствую. Это просто великолепно. Уже долгое время я не ждал открытия тренировочного лагеря с таким нетерпением», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.