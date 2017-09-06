«Детройт» согласовал условия нового контракта с защитником Руссо

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» согласовал условия контракта с защитником Робби Руссо. Соглашение между игроком и американской командой НХЛ рассчитано на два года.

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл в Американской хоккейной лиге 58 матчей регулярного чемпионата за «Грэнд Рэпидс» — на его счету 32 (7+25) очка. В плей-офф на счету Руссо 7 (0+7) очков. В НХЛ за «Ред Уингз» провёл 19 матчей. В системе клуба Робби Руссо с 16 августа 2015 года. Хоккеист был задрафтован «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом раунде драфта в 2011 году.