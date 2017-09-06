Х. Седин: мы с братом должны выиграть Кубок Стэнли в Ванкувере

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Хенрик Седин заявил, что он и его брат Даниэль не намерены уходить из клуба ради того, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Контракты обоих форвардов истекают в конце следующего сезона. Братья выступают за канадскую команду Национальной хоккейной лиги с 2000 года. «Ванкувер» при них однажды дошёл до финала розыгрыша Кубка Стэнли, где уступил «Бостон Брюинз».



«Даниэль и я солидарны в том, что как бы здорово ни было выиграть Кубок Стэнли, сделать это мы должны в Ванкувере. Сбежать в другое место чисто ради того, чтобы выиграть его с другой командой, не было бы правильным поступком», – цитирует хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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