Хара: я хочу играть дальше и остаться в «Бостоне»

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара сообщил, что не собирается завершать карьеру в НХЛ после сезона-2017/18, последнему по действующему семилетнему контракту. 40-летний хоккеист 1 июля 2018 года может получить статус неограниченно свободного агента.



«Я просто хочу играть дальше. Я очень люблю хоккей и не делаю из этого секрета. Я хочу остаться в «Бостоне». Я люблю хоккей. Мне всё нравится в этом виде спорта. В НХЛ очень много позитивного. Я слежу за тем, как играю, и я доволен. Я хочу играть максимально долго. Хочу пожелать себе здоровья», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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