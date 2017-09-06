С. Гареев: поражение от «Барыса»? Так получилось, больше нечего сказать

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев прокомментировал поражение от «Барыса» (3:5), когда уфимская команда упустила победу на последней минуте матча.



«Да я даже не знаю, что пошло не так. Так получилось. Больше нечего сказать. В первом периоде, согласен, проспали. Во втором и третьем играли хорошо, за исключением последних двух минут. Не знаю, это будет для нас уроком. Эта была игра, наверное, самая тяжёлая серди всех, которые были.



Немного задержались в раздевалке? Поддерживали друг друга. Зачем сейчас друг друга тыкать? Это неправильно, мы же команда. Всё забудем.



Кареев надёжно играл в воротах, никаких отскоков от него не было. Это наша вина, что мы допустили такие ошибки, контратаки», – предаёт слова Гареева «БИЗНЕС Online».

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