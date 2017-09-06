ХК «Сочи» отправил Ивана Воробьёва в ВХЛ и вызвал Артёма Мальцева

ХК «Сочи» объявил об изменениях в составе команды. ЗащитникИван Воробьёв командирован в клуб Высшей хоккейной лиги «Дизель», в обратном направлении проследовал Артём Мальцев. Об этом клуб национальной хоккейной лиги сообщает в своём «твиттере».

На счету Воробьёва 4 матча в регулярном чемпионате КХЛ в текущем сезоне. В них хоккеист не набрал очков, а его показатель полезности составил «-4». В прошлом сезоне в КХЛ на его счету 2 очка в 10 матчах. Мальцеву только предстоит дебютировать за команду в текущем сезоне. На уровне КХЛ он пока не играл.