Состоялось открытие Little Caesars Arena — новой арены «Детройта»

Состоялось открытие стадиона Little Caesars Arena. Здесь будет играть команда Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз». Также на арене будет выступать команда Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс». Ранее «Детройт» выступал на арене Joe Louis Arena. Новый стадион – Little Caesars Arena – во время хоккейный матчей способен вместить 20 тысяч зрителей.



«Мне сейчас часто говорят, что вот работы уже завершены. Я отвечаю, что работы еще не завершены. Они только начались. Я хочу выразить благодарность двум величайшим чемпионам Детройта – моим родителям. Если бы здесь был мой отец, он был бы счастлив. Именно такой район он хотел видеть в нашем городе», – заявил владелец команды Крис Илич.

Также фото доступно в официальном «твиттере» клуба.