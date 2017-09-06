Билялетдинов проводит свой 700-й матч в качестве главного тренера «Ак Барса»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» стал для Зинэтулы Билялетдинова 700-м в качестве главного тренера казанского «Ак Барса».



Билялетдинов возглавляет казанскую команду с 2014 года, ранее 62-летний специалист работал с командой с 2004 по 2011 год. С «Ак Барсом» Билялетдинов дважды выигрывал Кубок Гагарина, а также становился чемпионом России, выигрывал Кубок европейских чемпионов и Континентальный кубок.

В настоящее время идёт третий период матча, счёт 2:2.