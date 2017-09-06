«Спартак» и «Йокерит» назвали составы на матч в Москве

«Спартак» и «Йокерит» определились с составами наматч регулярного чемпионата в Москве.
«Спартак»:
Свенссон (Синягин);
Сергиенко — Лаюнен; Лещенко — Стоа — Хохлачёв;
Калинин — Юдин, Миронов — Максвелл — Никонцев;
Бондарев — Провольнев, Комаров — Комаристый — Толпеко;
Сорокин, Цыплаков, Орлов — Ли — Воронин.
«Йокерит»:
Заполски (Рямё);
Ландин — Лепистё, Енсен — Регин — Хухтала;
Гилрой — Кивистё, Онилл — Палола — Толванен;
Енсен — Лауридсен, Йоэнсуу — Норман — Лауридсен;
Раутанен — Риссанен — Ниеми — Антилла — Пильстрём.
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