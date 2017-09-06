Стали известны составы ХК «Сочи» и минского «Динамо» на очный матч

ХК «Сочи» и минское «Динамо» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ.
ХК Сочи»:
Шикин (Барулин);
Хохлов — Щитов; Уэллмэн — Коллинз — Лапенков;
Хомицкий — Александров; Гребенщиков — Гарбутт — Энеруд;
Мамкин — Кузнецов; Щегольков — Цветков -Падакин;
Мироманов; Морозов — Иванов — Захарчук;
«Динамо» Минск:
Энрот (Карнаухов);
Лисовец — Коробов; Клинкхаммер — 21.Хауден — Фонтэйн;
Шинкевич — Граньяни; Павлович — Ковыршин — Матерухин;
Хенкель — Дюков; Лингле — Шарангович — Степанов;
Дрозд — Буйницкий; Китаров — Волков — Кулаков;«ХК Сочи»:
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