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Рижское «Динамо» и СКА назвали составы на очный матч

6 сентября 2017, среда. 19:27 Хоккей

Рижское «Динамо» и СКА обнародовали свои составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» Рига:
Питерс Калниньш;
Столлери — Алишаускас, Скворцовс — Мейя — Павлов;
Ерофеев — Ренн, Евпалов — гальярди — Лессио;
К. Редлихс — Пуяц, Батня — Кулда — Елисеев;
Зиле, Гегерис, Индрашис — Кристо — Бичевскис.

СКА:
Коскинен Шестёркин;
Херсли — Гавриков, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;
Чудинов — Хафизуллин, Коскиранта — Калинин — Широков;
Яковлев — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Плотников;
Рыков — Зуб, Кетов — Тихонов — Алтыбармакян.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
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Новости. Хоккей
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