Защитник «Автомобилиста» Трямкин забил свой первый гол после возвращения из НХЛ

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». Уральская команда отыгралась с 0:2 и вырвала победу в основное время матча — 3:2.

«Автомобилист» отыгрался с 0:2 и обыграл «Ак Барс», это вторая победа кряду

Во втором периоде Трямкин помог своей команде сравнять счёт. Это первый гол защитника после возвращения в Россию из Национальной хоккейной лиги. Всего на счету хоккеиста уральской команды в текущем сезоне 2 (1+1) очка в 6 матчах.

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