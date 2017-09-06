Защитник «Спартака» Сергиенко проводит 100-й матч в КХЛ

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом» стал для защитника московского «Спартака» Юрия Сергиенко сотым в КХЛ. Об этом московский клуб сообщает в своём «твиттере».

В трёх матчах регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона на счету игрока ноль очков и показатель полезности «-2». На уровне Континентальной хоккейной лиги Сергиенко также выступал за московский ЦСКА, нижегородское «Торпедо» и новосибирскую «Сибирь». На счету хоккеиста в настоящее время 4 гола и 12 передач.