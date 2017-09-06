Экман-Ларссон: Доан был всё то время, что я провёл в Аризоне

Защитник «Аризона Койотс» Оливер Экман-Ларссон поделился ожиданиями от сезона-2017/18.



«Ты всегда надеешься сделать шаг вперёд вместе с командой. Так было и в прошлом году, но у нас случилась масса травм. Плей-офф? Ради этого и играешь. Именно такой должна быть цель, в противном случае можно начать радоваться просто тому, что надеваешь коньки и выходишь на лёд. Это не мой случай. Считаю, у нас хорошие шансы.



Испытываю смешанные чувства. Шейна Доана не будет больше рядом, а он был всё то время, что я провёл в Аризоне, и здорово позаботился обо мне в начале. Можно обсуждать форму, в которую был облечён его уход. Иногда забываешь, что хоккей – бизнес, и тогда нам об этом напоминают. Но два дня спустя мы заполучили Ялмарссона, и это подняло всем настроение», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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