175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Билялетдинов: вторую игру «Ак Барс» допускает индивидуальные грубые ошибки

6 сентября 2017, среда. 20:31 Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:3). Это его 700-й матч в качестве главного тренера казанской команды.

«Автомобилист» отыгрался с 0:2 и обыграл «Ак Барс», это вторая победа кряду

«Вторую игру играем неудачно, допускаем индивидуальные грубые ошибки, после чего такой результат. Надо нам это преодолеть, играть должным образом.

Малыхин имел много игрового времени? Да, в большинстве играл много сегодня», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

Билялетдинов проводит свой 700-й матч в качестве главного тренера «Ак Барса»

Также видео доступно на официальном канале уральской команды в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Ак Барс Зинэтула Билялетдинов
Новости. Хоккей
6 сентября 2017, среда
20:56 Кокарев: игра с «Барысом» была наша, покопаемся в себе
20:35 Крикунов: Атанасью? Я не понял даже, кто это, это слухи
20:31 Билялетдинов: вторую игру «Ак Барс» допускает индивидуальные грубые ошибки
20:21 Экман-Ларссон: Доан был всё то время, что я провёл в Аризоне
20:15 Майоров: по поводу такого календаря «Спартаку» надо скандалить и ругаться с КХЛ
20:03 Защитник «Спартака» Сергиенко проводит 100-й матч в КХЛ
19:37 Защитник «Автомобилиста» Трямкин забил свой первый гол после возвращения из НХЛ
19:27 Рижское «Динамо» и СКА назвали составы на очный матч
19:19 Стали известны составы ХК «Сочи» и минского «Динамо» на очный матч
19:17 «Автомобилист» отыгрался с 0:2 и обыграл «Ак Барс», это вторая победа кряду
19:09 «Спартак» и «Йокерит» назвали составы на матч в Москве
18:54 Билялетдинов проводит свой 700-й матч в качестве главного тренера «Ак Барса»
18:45 «Северсталь» и московское «Динамо» назвали составы на матч в Череповце
18:29 «Торпедо» и «Локомотив» назвали составы на очный матч
18:26 Состоялось открытие Little Caesars Arena — новой арены «Детройта»
18:19 Есмантович: в России есть успешная практика продажи пива на стадионах
18:09 ХК «Сочи» отправил Ивана Воробьёва в ВХЛ и вызвал Артёма Мальцева
17:43 С. Гареев: поражение от «Барыса»? Так получилось, больше нечего сказать
17:36 Хара: я хочу играть дальше и остаться в «Бостоне»
17:32 Х. Седин: мы с братом должны выиграть Кубок Стэнли в Ванкувере
17:06 «Детройт» согласовал условия нового контракта с защитником Руссо
17:00 Стэмкос: долгое время не ждал открытия лагеря с таким нетерпением
16:56 Бабенко: сегодняшний уровень — не мой предел, Аболс помогает мне развиваться
16:28 Энлунд: был интерес из Европы, но КХЛ — приоритет, рад вернуться в «Сибирь»
16:09 Ткачёв сыграет со Свитовым и Обуховым в матче «Ак Барса» с «Автомобилистом»
16:00 Родной клуб Ягра «Кладно» использовал его имя для представления новой формы
15:50 Капустин: «Лада» билась, старалась, но не хватило остроты в матче с «Куньлунем»
15:21 Брайан Лич и Брэд Ричардс стали советниками по хоккейным операциям в «Рейнджерс»
15:03 Джохансен: у «Нэшвилла» есть неоконченное дело, с нетерпением ждём сезона
14:40 Сен-Пьер: сумасшедшая игра с «Салаватом», как всё изменилось за 60 секунд
14:31 «Лада» подписала с защитником Кирилловым двусторонний контракт на год
14:13 «Лада» определилась со всеми матчами, которые проведёт в альтернативной форме
14:01 Ши Уэбер посоревновался в скорости с лошадью для рекламы «Макдоналдс»
14:00 Гомоляко: в ЦСКА большой выбор игроков, но нет нытиков и разговоров о конфликтах
13:54 Александр Сёмин начнёт чемпионат ВХЛ в составе «Сокола»
13:33 «Калгари» подписал двусторонний контракт с защитником Уозерспуном на один год
13:30 Костромитин: грубые ошибки в своей зоне стали фатальными для «Лады»
13:00 Доус: «Барыс» не собирался отсиживаться, сравняв счёт, это отличный «камбэк»
12:47 Кожевников: Киселевич и Робинсон – одна из сильнейших пар защитников в КХЛ
12:39 Дюшейн и Задоров пропустили тренировку перед стартом сборов «Колорадо»
12:33 Новым главным тренером «Кузни» станет Анатолий Хоменко
12:09 Падакин: если «Сочи» будет побеждать, пусть все игры будут как с «Нефтехимиком»
12:04 Лундквист: лучше бороться за кубок с «Рейнджерс» до 44 лет, чем менять клуб
11:28 Яковлев: московское «Динамо» здорово играет, коллектив классный, я быстро влился
11:25 Новиков: «Кузня» превратилась в отстойник для подготовки непонятных кадров
Все новости RSS
Партнерский контент