Билялетдинов: вторую игру «Ак Барс» допускает индивидуальные грубые ошибки

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:3). Это его 700-й матч в качестве главного тренера казанской команды.

«Автомобилист» отыгрался с 0:2 и обыграл «Ак Барс», это вторая победа кряду

«Вторую игру играем неудачно, допускаем индивидуальные грубые ошибки, после чего такой результат. Надо нам это преодолеть, играть должным образом.

Малыхин имел много игрового времени? Да, в большинстве играл много сегодня», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

Билялетдинов проводит свой 700-й матч в качестве главного тренера «Ак Барса»

Также видео доступно на официальном канале уральской команды в YouTube.