Крикунов: Атанасью? Я не понял даже, кто это, это слухи

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Ак Барсом», в котором его команда переиграла соперника со счётом 3:2.

«Автомобилист» отыгрался с 0:2 и обыграл «Ак Барс», это вторая победа кряду

«Мы проспали сегодня начало матча, немного перепугались в начале игры. Ребята — молодцы, во втором периоде проявили характер и волю, сравняли счёт и в третьем периоде сумели выиграть. Хотя по броскам проигрывали, но в конце удержали. Ребята старались, всю игру боролись. Команда напротив была высококлассная, хорошая очень команда, лидер нашего хоккея, но наши ребята — молодцы, всё сделали. Готовимся дальше.

Канадские легионеры сегодня? Хотелось бы лучше. У канадцев появился Кинг, мы его поставили. Пока ждём, терпим и смотрим, потому что он с ходу пришёл в звено легионеров. Там одно время хорошо играл Чесалин, одно время — Голышев, тоже нормально. Сейчас там появился Кинг.

Слухи об Атанасью? К нам вроде никто не должен переходить, я не понял даже, кто это. Это слухи», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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Также видео доступно на официальном канале уральской команды в YouTube.