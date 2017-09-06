Кокарев: игра с «Барысом» была наша, покопаемся в себе

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Кокарев прокомментировал поражение от «Барыса" (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Не знаю, сейчас все покопаемся в себе. Все очень расстроены, даже нечего сказать. Мы готовимся к следующей игре. Такое поражение может негативно отразиться на команде? Любое поражение негативно отражается. Кому приятно проигрывать… Тем более так, когда игра была наша. Будем разговаривать, искать ошибки», — приводит слова игрока уфимской команды «БИЗНЕС Online».

С. Гареев: поражение от «Барыса»? Так получилось, больше нечего сказать