Защитник «Оттавы» Карлссон может не успеть восстановиться к старту сезона

Защитник канадской команды Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Эрик Карлссон может не успеть восстановиться от травмы к старту нового сезона НХЛ.



Шведский хоккеист канадской команды сообщил, что не знает, сыграет ли в первом матче регулярного чемпионата НХЛ. Карлссон ещё не начал ледовые тренировки.



14 июня Карлссону была проведена операция на порванных сухожилиях левой ноги. Ожидалось, что игроку понадобится четыре месяца на восстановление. «Оттава» начнёт сезон-2017/18 5 октября матчем с «Вашингтон Кэпиталз».

Клаэссон: матчи НХЛ в Швеции помогут развитию детского хоккея в стране