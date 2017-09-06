«Йокерит» в Москве одолел «Спартак» и набирает очки в трёх матчах подряд

«Йокерит» праздновал выездную победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Финская команда набирает очки в третьем матче подряд. Из пяти матчей сезона финны выиграли три, а в четырёх матчах набирали очки. Московская команда потерпела второе поражение подряд, а в восьми матчах сезона выиграла трижды.

К 33-й минуте матча счёт был равный — 2:2. При этом игроки финской команды выходили вперёд, красно-белые отыгрывались. В составе «Йокерита» отличились Ессе Йоэнсуу и Сами Лепистё, за московскую команду забили Александр Комаристый и Дмитрий Юдин. На 42-й минуте встречи Никлас Йенсен в третий раз вывел финскую команду вперёд. На 47-й минуте матча Марко Анттила упрочил лидерство гостей. На 58-й минуте встречи Вилле Лаюнен сократил разрыв в счёте до минимума, однако московская команда не смогла спасти игру.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

