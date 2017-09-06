СКА на выезде победил рижское «Динамо» и идёт без поражений — 7 побед кряду

Действующий обладатель кубка Гагарина — СКА — на выезде взял верх над рижским «Динамо». Питерцы идут в текущем сезоне без поражений — семь побед подряд, два потерянных очка. Рижане потерпели четвёртое поражение подряд, а в восьми матчах сезона одержали две победы.

К 29-й минуте матча СКА повел со счётом 2:0 благодаря голам Сергея Калинина и Никиты Гусева. Лукас Лессио на 38-й минуте встречи сократил разрыв в счёте до минимума, однако Сергей Широков на 47-й минуте матча восстановил статус-кво. Как итог — победа СКА со счётом 3:1.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

