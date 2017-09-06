Скудра: нам очень нужны голы Даугавиньша, Галимов подтащил в первом периоде

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом», в котором его хоккеисты одержали победу со счётом 3:0.

«Хорошо, что с третьего раза порадовали своих болельщиков, которые здорово нас поддерживали. Здорово, что смогли это сделать. Конечно, очень тщательно разобрали игру с «Динамо», где мы играли очень вяло. Ребятам огромное спасибо, потому что не так много времени было, чтобы что-то тренировать и менять. Были определённые нюансы, особенно в обороне, над которыми мы заострили внимание. Ребята молодцы, что в такой короткий отрезок смогли перестроиться. Это основное. Сегодня все сражались. Когда в первом периоде игра ещё была на грани, Стас здорово нас подтащил.

Три очка Даугавиньша? Он молодец. Как и многие ребята вышел сражаться, поэтому хорошо, что он забил. Это придаст и ему уверенности. Нам очень нужны его голы, очки. Он лидер наших атак.

Что касается игры Алексея Потапова в нападении, то мы сделали определённые перестановки. Дали Жиге Егличу отдохнуть, Лёху перевели вперёд. Изменениями доволен. Все отработали здорово.

Игра от обороны в третьем периоде? Мы вели 3:0. Мы играли по счёту. Мы знали, что «Локомотив» — быстрая команда, хорошо играет на контратаках, много индивидуально сильных хоккеистов. Поэтому бежать вперёд, конечно, глупо», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.