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Дубль Фонтейна помог минскому «Динамо» одержать 1-ю победу в сезоне — над «Сочи»

6 сентября 2017, среда. 22:00 Хоккей

ХК «Сочи» на своём льду уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Белорусская команда праздновала свою первую победу в текущем сезоне — до того было шесть поражений кряду. Южная команда прервала свою серию побед на отметке в два матча кряду. В семи матчах команда из Сочи одержала четыре победы.

На третьей минуте матча Алексей Цветков вывел южную команду вперёд. На 32-й минуте встречи Александр Китаров сравнял счёт, однако менее чем через минуту Джастин Фонтейн вновь вывел хозяев вперёд. На 35-й минуте Вадим Щегольков вновь сравнял счёт. В оставшееся время забивали только игроки минской команды — Роб Клинкхаммер и Джастин Фонтейн.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2017, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 4 1:0, 1:2, 0:2
Динамо Мн
Минск
1:0 – Цветков (Морозов) – 02:25 (5x5), 1:1 – Китаров (Кулаков, Коробов) – 31:15 (5x5), 1:2 – Фонтейн (Хауден, Граньяни) – 32:06 (5x5), 2:2 – Щегольков (Цветков, Лапенков) – 34:09 (5x4), 2:3 – Клинкхаммер – 46:51 (5x5), 2:4 – Фонтейн (Клинкхаммер, Хауден) – 51:00 (5x5)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Сочи
Новости. Хоккей
6 сентября 2017, среда
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