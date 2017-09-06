Дубль Фонтейна помог минскому «Динамо» одержать 1-ю победу в сезоне — над «Сочи»

ХК «Сочи» на своём льду уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Белорусская команда праздновала свою первую победу в текущем сезоне — до того было шесть поражений кряду. Южная команда прервала свою серию побед на отметке в два матча кряду. В семи матчах команда из Сочи одержала четыре победы.

На третьей минуте матча Алексей Цветков вывел южную команду вперёд. На 32-й минуте встречи Александр Китаров сравнял счёт, однако менее чем через минуту Джастин Фонтейн вновь вывел хозяев вперёд. На 35-й минуте Вадим Щегольков вновь сравнял счёт. В оставшееся время забивали только игроки минской команды — Роб Клинкхаммер и Джастин Фонтейн.

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