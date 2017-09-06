Д. Юдин: «Спартаку» нужно хорошо восстановиться к следующим играм

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Юдин прокомментировал поражение от финского «Йокерита» (3:4). Следующий матч команда проведёт 12 сентября с казанским «Ак Барсом».

«В случае с первым голом была моя ошибка, не так расположился. Конечно, график тяжёлый и организм не обмануть, игры через день. Главное сейчас — хорошо восстановиться к следующему игровому циклу. Будем надеяться, что потом у кого-то будет восьмой матч, а у нас — первый. Поражение от СКА забыли, другой день, другая игра», — передаёт слова Юдина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.