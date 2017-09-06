Епанчинцев: «Спартаку» не хватило свежести в матче с «Йокеритом»

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от финского «Йокерита» (3:4).

«Игра в неравных составах решила исход матча, пропустили три гола. Радует, что сами забросили три шайбы, но не хватило для положительного результата. Где-то не хватило свежести, у нас не было перерыва в отличие от «Йокерита». Четвёртый гол пропустили после детской ошибки. По содержанию доволен, кроме неравных составов», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.