Агент Пастрняка: обсуждаем с «Бостоном» 8-летний контракт, прогресса нет

Агент чешского нападающего Давида Пастрняка Джей Пи Бэрри рассказал на встрече с руководством клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» о новом контракте. Ранее появились сведения, что хоккеист хочет получить восьмилетний контракт.

«Пока прогресса в переговорах нет. Мы обсуждаем с клубом восьмилетний контракт», — сказал агент.

21-летний чешский форвард американской команды в настоящее время находится в статусе ограниченно свободного агента. В прошлом сезоне Пастрняк провёл 75 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 70 (34+36) очков. В шести матчах розыгрыша Кубка Стэнли чешский хоккеист набрал 4 (2+2) очка.